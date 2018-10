Drei Katzen in Vallstedt ausgesetzt

Herzlose Menschen haben gleich zweimal Katzen in Vallstedt ausgesetzt. Im ersten Fall wurden zwei Katzen am 16. Oktober in einem Transportkorb an der Hauptstraße in Vallstedt neben einer Wertstoffinsel abgestellt. Nach Angaben des Tierheims Peine handelt es sich um einen unkastrierten Kater und eine Katze, getigert mit viel Weiß. „Kennt jemand diese Katzen?“, fragt der Tierschutzverein. Das weibliche Tier mit einem schwarzen Fleck auf der Nase wird auf mindestens zehn Jahre geschätzt und besitzt nach Kastration und Zahnsanierung nur noch drei Fangzähne. Der Kater ist wesentlich jünger und wird auf etwa vier Jahre geschätzt.

Eileen sucht nun ein neues Zuhause. Foto: TierheiM

Im zweiten Fall haben Unbekannte eine kastrierte Katzendame im Alter von mindestens zehn Jahren ebenfalls in Vallstedt ausgesetzt. Die Tierheimmitarbeiter nennen sie Eileen. Die Katze ist verschmust und sucht dringend ein Zuhause.

Interessenten melden sich im Peiner Tierheim an der Fritz-Stegen-Allee:

(0 51 71) 5 25 58

; Internet: www.tierheim-peine.de. Besuchszeiten: Montag, Dienstag und Freitag 15 bis 17 Uhr; Samstag und Sonntag 11 bis 13 Uhr. Mittwoch, Donnerstag und an Feiertagen geschlossen. Das Tierheim nimmt unter dieser Telefonnummer auch Hinweise auf die Besitzer entgegen.