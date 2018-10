Warnung vor „falschen“ Feuerwehrleuten in Peine

. „Falsche“ Feuerwehrmitglieder, die an Haustüren klingeln und angeblich die Rauchmelder überprüfen wollen, sich aber so widerrechtlich Zutritt in die Häuser verschaffen möchten: Solche Hinweise aus Plockhorst sind bei der Polizei eingegangen, ohne dass sie dazu Näheres ermitteln konnte. Kreisbrandmeister Rüdiger Ernst stellt klar: „Wir Feuerwehrleute würden nur im Einsatzfalle bei Privatleuten klingeln.“ Schon gar nicht sei es Sache der Feuerwehr, Rauchmelder zu überprüfen.