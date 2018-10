Poetry Slam in Peine: flotte Vortragskunst mit Schüttelprosa

. Friedolin, der Dorfkastrat, Thermomix und Schüttelprosa: An einfallsreichen Themen mangelte es am Freitag nicht beim Poetry Slam (Poesiewettstreit) in Peine, der Schlacht junger Wortkünstler mit selbst geschriebenen Texten im mit mehr als 300 Gästen ausverkauften Forum. Fünf Vertreter der deutschen Poetry-Slam-Szene – einer von ihnen aus Peine – traten mit Sechsminutenvorträgen auf der Bühne gegeneinander in zwei Runden an. Bewertet wurden sie von zehn Personen aus dem Publikum mit Noten von eins bis sechs. Am Ende kürten alle Gäste den Sieger mit tosendem Beifall, dass die Halle bebte.

Durch den Abend voller Lyrik, Comedy und Kurzgeschichten führten zwei erfahrene Slammer, das bundesweit bekannte Pop(p)in Poetry Team Dominik Bartels und Patrick Schmitz. Die Slammer waren: Marsha Richarz, Skog Ogvann, Lasse Samström, Oliver Winkel (aus Peine) und Malte Kettler.

Einfallsreichtum, Humor, Witz, aber auch Ernsthaftes standen auf dem Programm: Lasse Samström zeigte mit seiner scharfsinnigen Schüttelprosa, was man mit Sprache so alles machen kann, nur eben „keiner Leide was zu Fliege tun“. Skog Ogvann nahm’s poetischer und reimte sich zum Beispiel durch Geschichten, in denen die werte Gattin schon mal den Ehezwist mit einem Panzerschuss beendet und der Ehemann dann „beschließt, nicht angenehm, ohne Kopf durchs Haus zu gehen“. Überhaupt waren zwischenmenschliche Themen angesagt: Mit bedauernder Miene berichtete Malte Kettler über Friedolin, den Dorfkastraten. Der hatte nämlich aus Versehen beim (erotischen) Spiel mit dem Thermomix nicht aufgepasst und kam so zu seinem Namen. Oder Marsha Richarz erzählte vom Sexualkundeunterricht und wie es beim zwischenmenschlichen Kontakt zum „Hulahoppala“ kommt. Aber es konnte auch ernst werden, als nämlich Oliver Winkel über sein Verhältnis zu seiner Freundin sprach und dafür viel Beifall bekam. Am Ende lagen die bundesweit bekannten Slammer Samström und Ogvann im Wettstreit vorn und Ogvann siegte mit einer amüsanten Ballade.

Fazit: Literatur ist angesagt in Peine – und lebendig wie lange nicht. Denn dass eine Literaturveranstaltung für ein ausverkauftes Forum in Peine sorgt, ist eher ungewöhnlich. Aber dass dies zweimal hintereinander geschieht, und zwar innerhalb von wenigen Tagen, das ist bemerkenswert. Denn nur zwei Tage vorher ließen Bestseller-Krimiautor Klaus-Dieter Wolf und Ehefrau Bettina Göschl so manch unliebsames Opfer über die blutrote Klinge springen (wir berichteten) und ernteten tosenden Beifall wie der flotte Poetry Slam. Diese beiden Literatur-Veranstaltungen haben bei den Peinern ins Schwarze getroffen.