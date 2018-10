Peine 212 Schüler aus dem achten Jahrgang des Peiner Ratsgymnasiums und des Stephaneums in der Partnerstadt Aschersleben treffen sich in der Fuhsestadt.

Innerdeutsches Treffen in Peine mit Rallye und Akrobatik

. Bereits zum dreizehnten Mal haben sich Schüler des Peiner Ratsgymnasiums („Ratsaner“) und des Stephaneums in der Peiner Partnerstadt Aschersleben („Stephanäer“) besucht.

212 Schüler der achten Jahrgänge beider Schulen und 21 Lehrkräfte arbeiteten in zwölf Projekten zusammen und füllten damit die innerdeutsche Städtepartnerschaft zwischen dem niedersächsischen Peine und Aschersleben, der ältesten Stadt Sachsen-Anhalts, mit Leben.

Der Tag begann in der Aula des Ratsgymnasiums mit einer eindrucksvollen Begrüßung durch Wolfram Bartsch, dem stellvertretende Schulleiter des Ratsgymnasiums, und dem Peiner Stadtrat Christian Axmann, der betonte, wie wichtig diese Begegnung für die Vitalität einer Partnerschaft sei. Nach intensiver Projektarbeit erkundeten die Schüler Peines Innenstadt mit einer Rallye, so dass wichtige Plätze in der Fuhsestadt vorgestellt wurden.

Zum Abschluss wurden die Arbeitsergebnisse in einer kurzweiligen Präsentation in der Aula vorgestellt und zeugten von der intensiven und kommunikativen Zusammenarbeit der Beteiligten. Beeindruckend waren beispielsweise die Ergebnisse des Projekts „Poetry Slam-Kreativwerkstatt“ unter der Leitung von Elena Müller, da die Schüler ihre Gedanken zum Leben in berührende literarisch- philosophische Texte gossen.

Die Projektgruppe „Akrobatik“ von Susanne Saalfeld und Jenny du Puits überzeugte in ihrer Performance und hinterließ mit schwindelerregenden Posen bleibenden Eindruck. Überdies erfreute sich das Publikum an Traumfängern, kreativen englischsprachigen Gedichten und Geschichten, professioneller Lärmmessung, Nudelbrücken und der Darbietung mathematischer Knobeleien.

Koordinatorin Hanna Schofeld verabschiedete alle mit den Worten: „Toll, dass ihr alle zu diesem gelungenen Tag der gelebten Partnerschaft beigetragen habt.“ Der Gegenbesuch findet statt am 14. März 2019 in Aschersleben.