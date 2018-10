Kulturmeile Peine – Schaufenster werden Ausstellungsflächen

Bei der Kunstmeile in Peine stellen Künstler nicht nur ihre Bilder in den Schaufenstern der Geschäfte aus, es gibt auch Musik in den Läden.

PEINE Die Aktion der City-Gemeinschaft lockt die Besucher auch noch am Sonntag in die Innenstadt – das Kulturangebot kommt gut an.

. Die City-Gemeinschaft setzt mit der Kunstmeile Peine derzeit wieder Akzente – sie zeigt, dass die Stadt, der Handel und auch die Kunst, eine Symbiose bilden können, die Besucher in die Kleinstadt zieht.

Die Schaufenster der Geschäfte werden zu öffentlichen Ausstellungsflächen von Kunstwerken, die Vorbeigehende in aller Ruhe betrachten können, die Innenstadt zum öffentlichen Konzertsaal, wo Musiker unterschiedlichster Couleur zur Unterhaltung beitragen, selbst in den Geschäften finden Konzertauftritte statt, und auch die Sankt-Jakobi-Kirche im Herzen von Peine öffnet ihre Pforten für musikalische Auftritte und Bildkunst.

Das „Sahnehäubchen“ der Kunstmeile befindet sich in der City-Galerie, denn hier zeigen die jungen Künstler aus dem Landkreis die breite Spannweite ihrer Kreativität. Zur Eröffnung der Kulturmeile ließ es sich Bürgermeister Klaus Saemann nicht nehmen, auch zu betonnen, dass Kunst etwas ganz Tolles ist. Und das gerade junge Künstler ein besonderes Augenmerk verdienen. Und ein Wink mit dem Zaunpfahl des Bürgermeisters: „Kunst fängt mit K an wie kaufen.“

Bis auf die letzte Minute hätten die U20-Künstler die Zeit genutzt, um den Kunstwerken noch den letzten Schliff zu geben, verriet Britta Ahrens, die nicht nur als Förderin der Kunstszene bekannt ist, sondern die auch Organisation der Kulturmeile für die City-Gemeinschaft übernahm. „Ich habe versucht, alle Kunstrichtungen, Dichtung, Musik, Malerei, Fotografie und auch belebende Aktionen wie Stelzenläufer oder Kinderschminken unter einen Hut zu bekommen,“ sagt Ahrens.

Das ist der Vorsitzenden der Künstler im Peiner Land (KiP) gelungen. Selbst in den kleinsten Geschäften gibt es Aktionen, und die Besucher dankten für die willkommene Abwechslung mit viel Applaus.

Am verkaufsoffenen Sonntag ziehen nicht nur die Preisangebote, sondern auch die Kultur an. Die Servicestelle Kultur im Landkreis Peine stellte sich bei den Besuchern mit ihrer „Ansprechbar“ vor. Ebenso die Initiative von Jugendlichen, die sich für die Verbreitung von kulturellen Angeboten einsetzen, einige von ihnen stammen aus der Kunstgruppe U20 (unter 20-Jährige).

In ihrer Ansprache sagten in der City-Galerie in Peine Artur Kück, Hannah Springer und Berenike Stellmacher, dass sich der Zulauf in die Kunstszene extrem erhöht habe: „Kreativität zieht an.“

Ganz zufällig, aber positiv überrascht von den Kunstwerken in der Galerie zeigte sich Horst Sellinske: „Es gibt viel zu sehen.“ Mildred Schiele fand: „So viel schöne Bilder in unterschiedlichen Stilrichtungen, das ist klasse.“ Gezielt waren Hans-Joachim und Doris Pauseback aus Broistedt angereist: „ U20 und Musik, da müssen wir dabei sein.“ Für die U20-Künstler hatte Centermanager Frank Ledel als Dankeschön noch eine kleine Überraschung vorbereitet, er verteilte Stifte, damit die U20 weitermalen können. „Ich freue mich das die jungen Künstler in der Galerie ausstellen und möchte das würdigen“, so der Kommentar von Ledel.

Die Kulturmeile Peine findet auch am morgigen Sonntag, 28. Oktober, mit einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der gesamten Innenstadt und vielen Aktionen statt.

Impressionen von der Peiner Kulturmeile Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen



Impressionen von der Peiner Kulturmeile In Peine haben die Geschäfte ihre Kunden am 27. und 28. Oktober mit Angeboten, ausgestellten Kunstwerken und Live-Musik gelockt. Foto: Heike Heine-Lauke Stimmen Sie ab 0 Bewertungen