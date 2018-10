Unbekannte brechen bei Peiner Sportvereinen ein

Vergleichsweise ruhig ist das Wochenende im Landkreis aus Sicht der Polizei verlaufen – allerdings hat es gleich zwei Einbrüche in Gebäude von Sportvereinen gegeben.

In der Zeit von Freitag, 19. Oktober, bis Donnerstag, 25. Oktober, sind Unbekannte nach Darstellung der Polizei in die Garage des Sportvereins VfL Woltorf an der Vechelder Straße eingebrochen und haben etliche Werkzeuge gestohlen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 350 Euro.

Von Mittwoch, 24. Oktober, bis Freitag, 26. Oktober, haben laut Polizei Unbekannte das Vereinsheim des Sportvereins Bosporus Peine, An der Simonstiftung, aufgesucht. „Sie verschafften sich Zugang zu einem Getränkecontainer und zum Vereinsheim“, berichtet die Polizei. Dort entwendeten sie Getränke in bislang nicht bekannter Schadenshöhe. Zeugen, die in beiden Fällen Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle Peine in Verbindung zu setzten, Telefon (05171) 9990.

Am Samstag kam es zwischen 16 und 18 Uhr auf der Jägerstraße in Peine zu einem Verkehrsunfall zwischen einem unbekannten Fahrzeug und einem am Fahrbahnrand geparkten PKW. „Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort“, stellt die Polizei mit. Die Schadenshöhe am geparkten Pkw (Seat „Ibiza“) beläuft sich auf etwa 4000 Euro. Die Polizei sicherte am Unfallort Spuren, die nun ausgewertet werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (05171) 9990 entgegen.