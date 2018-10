Musikverein Edemissen – 90 geworden und jung geblieben

. Der Musikverein (MV) Edemissen von 1928 blickt auf sein 90-jähriges Bestehen zurück. Nach dem Freiluft-Konzert im Juni fand jetzt das Jahreskonzert statt. Mehr als 200 Menschen, unter ihnen Gemeindebürgermeister Frank Bertram, erlebten am Samstagnachmittag bei freiem Eintritt eine wunderbare Geburtstagsparty.

Schon eine Stunde vor Beginn waren in der Mensa des Schulzentrums in Edemissen alle Plätze besetzt. „Wir sind überwältigt, dass so viele gekommen sind, um mit uns zu feiern“, sagte Vereinsvorsitzender Bernd Tolksdorf in seiner Begrüßungsansprache.

Eröffnet wurde das Konzert mit einem Marsch, was verständlich ist, denn das Ensemble besteht überwiegend aus Blech- und Holzbläsern. Im folgenden Stück, „Charmaine“, bewiesen sie, dass diese Instrumente auch so seidig klingen können wie Geigen und Celli, für die dieser Langsame Walzer komponiert worden war.

Ein Quartett bot Sidney Bechets „Petite Fleur“ dar. Josef Herrmann spielte auf der Klarinette anrührend die Melodie, begleitet von Wolfgang Gemba (Gitarre), Bernd Tolksdorf (Tuba) und dessen Sohn Paul Tolksdorf am Schlagzeug. Den ersten Jubel im Saal entfachte die Flötistin Anna Fornfett, als sie Marianne Rosenbergs Schlager-Erfolg „Er gehört zu mir“ mit angenehmer Stimme vortrug.

Spätestens danach wurde deutlich, dass der Musikverein trotz seines hohen Alters jung geblieben ist. Denn er hat rechtzeitig für hoffnungsvollen Nachwuchs gesorgt. Acht Schüler stellten in drei Stücken mit ihren Lehrern, allesamt Mitglieder des Orchesters, vor, was sie in den vergangenen Monaten gelernt hatten. Zu ihnen gehört auch Matthias von Lienen. Der Achtjährige ist so groß wie seine Posaune, wenn er diese voll ausgefahren hat.

Auch nach der Pause bewiesen die insgesamt 34 Instrumentalisten des Ensembles, dass sie alle Gattungen der Unterhaltungsmusik beherrschen, so unter anderem in einem Dixieland, den sie im New-Orleans-Stil spielten, in einer Rock-Ballade aus dem Film „Die Eiskönigin“, in dem Titel „Chicago“, den sie herrlich swingend vortrugen, und in einem Beatles-Medley, wofür sie stürmischen Beifall erhielten.

Hochanständig war diese Geste: Zum Gedenken an verstorbene Mitglieder des MV Edemissen spielte das Orchester einige Abendlieder, darunter „Der Mond ist aufgegangen“. Jörg Boddeutsch gefiel als musikalischer Leiter mit sensiblem oder mitreißendem Dirigat.

Seine Mutter, Ruth Boddeutsch, erläuterte als Moderatorin die einzelnen Titel. Klaus Schmidt und Joachim Karl Hubertus Liehr trugen Anekdoten aus der Geschichte des Musikvereins vor.

Das Publikum dankte mit langanhaltendem Beifall und erhielt mehrere Zugaben.