Fahrerin (78) rammt drei Autos

Einen spektakulären Crash hat eine 78-jährige Autofahrerin am Montag um 16.45 Uhr auf der Hildesheimer Straße verursacht. Die Vechelderin streifte zunächst aus nach Angaben der Polizei noch unbekannten Gründen einen am Fahrbahnrand abgestellten Wagen. Dadurch geriet ihr Wagen in den Gegenverkehr und prallte gegen einen an der dortigen Ampel haltenden Wagen. Im Anschluss schleuderte das Auto der 78-Jährigen zurück gegen den zuvor gestreiften Wagen und ein weiteres Fahrzeug. Die Vechelderin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 17 000 Euro.

