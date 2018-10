Vollsperrungen – die Stadt Peine erneuert Straßen

Mehrere Straßen im Peiner Stadtgebiet sollen noch in diesem Jahr mit einer neuen Deckschicht versehen werden. Laut Stadtsprecherin Petra Neumann geht es in der 45. Kalenderwoche (ab Montag, 5. November) los: in Peine Heisenbergstraße; in Woltorf Kleine Straße sowie Schwittmerstraße (Kanalbrücke bis...