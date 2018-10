Berufsweg-Parcours und App – so macht die Berufssuche Spaß

. Welche Berufe passen wirklich zu mir? Welche Vorurteile gegenüber Branchen und Berufen habe ich? Antworten auf solche Fragen hat den Schüler der erste Berufsweg-Parcours im Gymnasium am Silberkamp in Peine geliefert.

Dabei probierten die Jugendlichen die Berufe intensiv und sehr praxisorientiert aus. Im Einstiegsseminar wurden den Schülern der Parcours und die neue Berufsweg-App vorgestellt. Der Berufsweg-Parcours erfüllt auch noch einen anderen Zweck: das Überwinden der Hemmschwelle, auf mögliche Arbeitgeber zuzugehen. Die App schafft die Möglichkeit, den Kontakt zu halten oder auch mit anderen Firmen Kontakt aufzunehmen.

Die rund 130 Jugendlichen des elften Jahrgangs des Gymnasiums begegneten verschiedenen und teils neuartigen Berufsfeldern – unter anderem bei diesen Unternehmen und Institutionen: Logistikunternehmen, Amtsgericht Peine, Buhmann-Schule (Berufsbildende Schule in Hannover mit den Kernkompetenzen Wirtschaft, Management und Sprachen), Zoll , Bundeswehr, Chemische Werke, Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Sparkasse, Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung sowie Stadtmarketing Peine.

Silke Kortemme, Koordinatorin für Berufsorientierung des Gymnasiums, meint: „Es ist ein Heimspiel für die Jugendlichen, dass die Unternehmen und Institutionen zu uns in die Schule kommen – so trauen sich die Schüler mehr zu. Es ist wichtig, dass die Jugendlichen so viele Kontakte wie möglich knüpfen – heutzutage eben auch digital.“

„Schülerzugewandt, locker, auf Augenhöhe, modern und sehr praxisnah“ – so beschreibt die Lehrerin Maike Riedel den Berufsweg-Parcours. Simon Köhler (11d) sagt: „Es ist cool, dass wir mit dem Smartphone arbeiten dürfen und so interaktiv einige Berufe besser kennenlernen können.“ Auch seine Mitschülerin Nicola Streitle (11e) freut sich über das Angebot, weil „ich mich in die Gespräche am Stand durch verschiedene Aktivitäten einbezogen fühle und dadurch einen besseren Einblick in das jeweilige Berufsfeld bekommen habe“.

Die Berufsweg-App ermöglicht eine niedrigschwellige Kommunikation zwischen Schülern und Betrieben und ist ein digitaler Berufswegplaner, der die Jugendlichen ab der achten Klasse begleitet.

Auch im nächsten Jahr plant die Schule einen Berufsweg-Parcours.