Schüler sollen früh(er) mit der Berufsfindung anfangen

Er ist eine Art Leitmesse in Sachen Berufsorientierung für Schüler im Peiner Land. Der Berufsfindungsmarkt an den Berufsbildenden Schulen (BBS) in Vöhrum ist „seit 25 Jahren eine Institution“. Das sagt Maria Zerhusen, Leiterin der BBS. In diesem Jahr, bei der 26. Auflage am Donnerstag, 8. November...