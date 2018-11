Einbrecher steigen in drei Häuser in Groß Ilsede ein

Unbekannte Täter sind in gleich drei Häuser in Groß Ilsede eingebrochen. Sie schlugen im Zeitraum vom 21. Oktober bis Mittwoch im Nachtigallenweg zu, am Mittwoch zwischen 12 und 19.45 Uhr im Berliner Ring sowie am selben Tag zwischen 19.50 und 20 Uhr in der Karlstraße.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand brachen die Täter in zwei Fällen Zugangstüren und in einem Fall ein Fenster auf. In den Häusern durchwühlten die Täter Behältnisse und Schränke und stahlen Schmuck. Die Schadenshöhe konnte derzeit noch nicht abschließend ermittelt werden, teilt die Polizei mit. Sie bittet um Hinweise unter

(0 51 71) 9 99-0

.



Die Polizei weist die Bürger darauf hin, auf ihre Häuser und die ihrer Nachbarn zu achten. Fenster und Türen sollten gesichert sein, auf verdächtige Personen und Fahrzeuge sollte geachtet werden. Wer Fragen zur Sicherung des Hauses habe, könne sich an die Präventionsstellen der Polizei wenden. Bei Auffälligem im Umfeld sollte der Notruf der Polizei gewählt oder die Polizeidienststelle kontaktiert werden.