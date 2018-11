Autofahrer übersieht 78-jährige Fußgängerin

Bei einem Verkehrsunfall am Freitag gegen Mittag vor dem Ärztezentrum an der Duttenstedter Straße in Peine ist eine 78 Jahre alte Fußgängerin schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei vom Samstag wollte ein 69-jähriger Peiner auf dem Parkplatz mit seinem Auto rückwärts ausparken, wobei er...