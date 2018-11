Gaffer stören Einsatz der Feuerwehr in Hohenhameln

. Ein gefährlicher und komplizierter Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Hohenhameln am Freitagabend: Auf einem Parkplatz direkt vor dem örtlichen Nahversorgungszentrum stieg Rauch aus einem gasbetriebenen Personenwagen aus. Das Fahrzeug war, wie Gemeindepressewart Sebastian Haupt am Samstag berichtete, „ziemlich nah am Markt geparkt worden“. Nachdem ein erster Löschversuch mit dem Schnellangriffsschlauch vom...