Ehrenamt hält fit, macht glücklich und hilft allen Menschen

Rund 20 Verbände und Vereine stellten sich bei der Ehrenamtsbörse am Samstag in der Peiner City-Galerie an eigenen Ständen vor. Draußen auf der Bummelmeile machten der „Bus der Begegnung“ und ein Rettungswagen auf die Veranstaltung aufmerksam. Alle Teilnehmer registrierten ein reges Interesse der Besucher