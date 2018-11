Bürgerschaffer Männer wird einstimmig bestätigt

Peine. Das nächste Peiner Freischießen kann kommen. Die Hauptorganisation bleibt in den bewährten Händen des Bürgerschaffer-Duos Thomas Weitling (Bürger-Jäger-Corps) und Hans-Peter Männer (Schützengilde). Männer wurde am Sonntagabend in der Bürgerversammlung im Peiner Schützenhaus erwartungsgemäß...