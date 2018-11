Unbekannte beschädigen mehrere Autos im Landkreis Peine

Bislang unbekannte Täter haben am Sonntag in der Zeit zwischen 21 und 21.40 Uhr einen in der Vöhrumer Straße in Peine abgestellten Mercedes beschädigt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, zerstörten die Täter die Fensterscheiben, den Lack und die Reifen des Fahrzeugs. Der Schaden beträgt rund 3000 Euro.

Täter sind auch in Klein Illsede unterwegs

Ein weiterer PKW ist in Klein Ilsede in der Breughelstraße zwischen Freitag, 19.50 Uhr, und Samstag, 9.45 Uhr, beschädigt worden. Die unbekannten Täter zerkratzten laut Polizei die Motorhaube, die rechte Fahrzeugseite sowie den Kofferraumdeckel. Die Schadenshöhe beläuft sich ebenfalls auf knapp 3000 Euro.

Dritter Schadensfall in Duttenstedt

Vermutlich durch Fußtritte gegen die Kofferraumtür wurde ein Citroen Berlingo beschädigt, welcher in der Straße „Am Berge“ in Duttenstedt abgestellt war. Die Tat ereignete sich am Samstag zwischen 16 und 24 Uhr. Die Täter sind aktuell nicht bekannt. Der Schaden beträgt laut Polizeibericht knapp 1500 Euro.