Sankt Martin auf dem Pferd begleitet den Vechelder Umzug

Zum 30. Mal findet der Sankt-Martinsumzug der Vechelder Kirchengemeinde Sankt Gereon statt. Am Sonntag, 11. November, starten um 17 Uhr die Kinder und Eltern sowie der Martinsreiter nach der Andacht in der katholischen Kirche in Vechelde. Der Musikzug des „Bunds der katholischen Jugend“ Wendeburg und der Vechelder Spielmannzug begleiten den Umzug, heißt es in dem Bericht.

Bei dem Umzug erleben die Teilnehmer die Schlüsselszene aus dem Leben des heiligen Martin mit, als er der Legende nach mit einem frierenden Bettler seinen Mantel teilte. Pater Sabu wird bei dem Umzug die bereitgestellten Martinshörnchen segnen und an die Kinder verteilen . . Gemeinsam machen sich dann die Familien auf den Weg. Vor der Kirche steht dann der Martinsreiter bereit, um den Zug anzuführen und mit musikalischer Unterstützung werden Lieder beim Laternenumzug erklingen. Wenn der Zug wieder die Kirche erreicht, warten Brote, Glühwein und Tee auf die Teilnehmer. Während sich die erwachsenen Besucher unterhalten, nutzen viele Kinder die Gelegenheit, das Pferd aus der Nähe zu betrachten und zu streicheln.

Viele tragen zum Gelingen Festes bei: die Organisatoren, die Jugendlichen, die das Martinspiel vorführen und die Freiwillige Feuerwehr Vechelde-Wahle, die den großen Umzug sicher begleitet sowie auch der Sonnenberger Reiterhof Jach, der Pferd und Reiter zur Verfügung stellt. Viele Helfer kümmern sich um Essen und Getränke.