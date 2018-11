Die „Kreischsägen“ aus Bülten parodieren das Dorfleben

Das Jubiläumskonzert der Lüttchen Bültener Männergesangsgruppe „Die Kreischsägen“ findet am Samstag, 10. November, ab 17 Uhr, in der Bültener Markuskirche statt. Dann singen die Mitglieder Lieder über die Geschehnisse im Dorf. Die Zuhörer erwarten Lieder aus „25 Jahre Kreischsägen“ mit bekannten und neuen Stücken. Das Konzert ist bereits ausverkauft.

Angefangen hat alles im November des Jahres 1993: Mehrere Handball-Oldies trafen sich in einem Partykeller in Bülten, um mit einem Beitrag die Lüttchen Bültener Männerfastnacht zu beleben, heißt es in einem Bericht. Da die Sportler zu aktiven Handballzeiten schon immer Freude am stimmungsvollen Gesang hatten, trat die Gruppe bei der Männerfastnacht 1994 zum ersten Mal mit fröhlichen Liedern auf. Dieser lockere Zusammenschluss war die Geburtsstunde der Kreischsägen.

Damals wie heute verfolgen die „Die Kreischsägen“ ein einfaches Rezept: Zu bekannten Melodien werden eigene Texte mit Bezug auf das örtliche Dorfleben gesungen. Etliche Bültener Bürger, Politiker und Geschehnisse nahmen sie dabei über die Jahre immer wieder kräftig auf die Schippe.

Beispielsweise legte der verstorbene ehemalige Ortsbürgermeister Dieter Schikorra immer sehr großen Wert auf die Aushändigung einer Kopie der Fastnachtlieder, bei denen ihm manchmal sehr lebhaft von den Kreischsägen etwas angedichtet wurde.

In diesem Jahr absolvierten die Kreischsägen bereits den 25. Auftritt bei der Bültener Männerfastnacht. Auch in den benachbarten Orten Handorf und Gadenstedt sorgten die Kreischsägen in den vergangenen Jahren bei der Männerfastnacht und dem Gadenstedter Bauernthing mit fröhlichem Gesang und fidelen Texten für gute Stimmung. Bei Feiern und dörflichen Veranstaltungen überbringen sie musikalische Grüße und engagieren sich mit Benefizkonzerten für den guten Zweck. So sang sie in der Bültener Markuskirche im Jahr 2010 für das Brunnenprojekt „Wasser für Lufalanga“, 2012 „kreischte“ die Gesangsgruppe für die Renovierung der Kirchenorgel und im Jahr 2014 zugunsten des Bültener Sportvereins. Neben den Benefizkonzerten und vielen weiteren Auftritten feierten die Gruppe das 20-jährige Jubiläum im Jahre 2013 mit einer Fahrt nach Mallorca. Dort gaben die Sänger im Hotel einige stimmungsvolle Chorabende.

In den vergangenen Monaten haben die Kreischsägen unter der neuen musikalischen Leitung von Horst-Dieter Schmidt und Michael Bruno wieder fröhliche und eingängige Melodien für das Jubiläumskonzert arrangiert. Als Gast haben die Kreischsägen für dieses Konzert Otto-Könnecker mit seinen Bültener Gitarrenkindern eingeladen. Diese Sänger und Musiker absolvieren derzeit viele zusätzliche Übungsstunden, um für ihren Auftritt zu sein.

Die „Kreischsägen-Töchter“ wiederholen ihren Auftritt bei dem Konzert von der Bültener Männerfastnacht aus dem vergangenen Jahr. Damals parodierten die Töchter singend ihre Väter. Die Männertruppe wird bei der Veranstaltung zudem bei einigen Gesangsstücken vom Geschwisterpaar Julia und Kim Bienas musikalisch begleitet.