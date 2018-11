Zeugenhinweis – Polizei sucht Parkrempler in Ilsede

Beim Ein- oder Ausparken hat ein bislang unbekannter Fahrer am Montag, in der Zeit zwischen 11.50 Uhr und 12.40 Uhr, einen VW Up am linken Kotflügel, der Fahrertür, sowie dem linken Außenspiegel beschädigt. Das Fahrzeug war im Zuckerweg in Ilsede in einer Parklücke am Fahrbahnrand abgestellt, schreibt die Polizei in einem Bericht.

Der Fahrer entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne sich um den vom ihm angerichteten Schaden zu kümmern. Dieser liegt bei rund 1.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Ilsede in Verbindung zu setzen unter:

05172/ 410930

.