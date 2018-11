Unbekannte haben einen PKW in Ilsede beschädigt.

Ilsede. Die Tat ereignete sich am Montag. Der Schaden liegt laut Polizei bei rund 5.000 Euro.

Unbekannte beschädigen Motorhaube eines Fahrzeugs in Ilsede

Bislang unbekannte Personen haben im Zeitraum zwischen Freitag, 18 Uhr, und Montag, 13 Uhr, die Motorhaube und die linke Fahrzeugseite eines Daimler C200 beschädigt. Das Fahrzeug war in der Straße „Mühlenfeld“ in Ilsede abgestellt. Das teilt die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

Hinweise an die Polizei Ilsede unter:

(05172) 410930

