Exhibitionist belästigt Familie in Peine

Ein Exhibitionist hat sich am vergangenen Freitag, 2. November, vor einer Familie entblößt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, ereignete sich die Tat gegen 16.55 Uhr im Heideweg in Essinghausen in Höhe der dortigen Maschinenhalle beziehunsgweise Wertstoffinsel. Der Täter entblößte laut Polizeibericht sein Geschlechtsteil und masturbierte vor einer Familie, welche sich in Höhe der dortigen Wertstoffinsel an ihrem PKW aufhielt. Anschließend flüchtete er mit seinem Fahrrad.

Polizei gibt Täterbeschreibung heraus

Die Person wird wie folgt beschrieben: männlich, zwischen 18 und 25 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß, schwarze, kurze Haare, helle Bekleidung.

Zeugen, werden gebeten, sich mit der Polizei in Peine in Verbindung zu setzen unter:

(05171) 9990

