Eine fröhliche Hommage an den Chorgesang

Als „kleines Geburtstagskonzert“ angekündigt, entpuppte sich die Veranstaltung am Sonntagnachmittag in der Denstorfer St.-Johannes-Kirche als zweistündige fröhliche und anspruchsvolle Hommage an den Chorgesang. Die Chorgemeinschaft Denstorf feierte ihren 70. Geburtstag. Beeindruckend war schon der...