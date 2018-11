Wohnungsbau in Peine – im November geht es weiter

. Durchstarten – so lautet das Motto des Investors Qualivita-Projektentwicklung: Mehr als ein Jahr nach dem Abriss eines Wohnhauses im Bereich Hagenstraße/Echternplatz in der Peiner Innenstadt will das Unternehmen im November mit den Neubauten beginnen – dazu hat die Stadt Peine die Baugenehmigung...