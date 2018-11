Respekt gegenüber anderen – dann macht Lernen mehr Spaß

. Respekt ist wichtig im Leben – einerseits wird es von Mitmenschen eingefordert, andererseits will jeder respektvoll behandelt werden. In der Grundschule Schmedenstedt/Woltorf gibt es das Verhaltenscoaching für respektvolles Miteinander; die Stiftung Sparda-Bank unterstützt das finanziell.

„Hauen, Hänseleien und Haareziehen sind an unseren Schulen leider keine Seltenheit“, stellt Jan Lindert ganz allgemein fest – er ist Geschäftsführer des gemeinnützigen Vereins „Respect“ mit Sitz in Hannover, der das Verhaltenscoaching an der Grundschule vornimmt: „Für einen erfolgreichen Bildungsprozess ist ein gutes Lernklima jedoch eine Voraussetzung.“ Nur Mädchen und Jungen, die sich in ihrer Umgebung angenommen und wohl fühlten, könnten motiviert und mit Freude lernen. „Daher rückt das soziale Lernen immer mehr in den Blickpunkt“, ist Lindert überzeugt.

Bei dem Verhaltenscoaching – einem Präventionsprojekt – erleben die Schüler und Lehrer der Grundschule sowohl Spiele und Übungsformen zur Förderung von Kooperations- und Kommunikationsfähigkeit, als auch eine Schulung der Konfliktfähigkeit. „Im bewegungsreichen Unterricht bieten professionelle Konflikttrainer das Programm zum sozial-emotionalen Lernen an bundesweit bisher rund 100 Schulen an“, informiert Lindert. Damit könnten die Schulen künftig besser und einheitlich präventiv bei Gewalt und Mobbing einschreiten.

Die Stiftung stellt nach eigener Darstellung jährlich 100 000 Euro für diese Präventionsarbeit in Niedersachsen, Bremen und Ostwestfalen-Lippe zur Verfügung.