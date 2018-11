Nach Mälzereisilos keine Wohnsilos: 7. Geschoss gekappt

Das Gröbste ist geschafft. Die 50-Meter-Silos der ehemaligen Mälzerei Heine an der Theodor-Heuss-Straße in Peine sind so weit abgetragen, dass nun Abrissbagger den Rest erledigen können. Der Einsatz riesiger Spezialmaschinen, wochenweise Straßenvollsperrungen erforderlich waren, ist abgeschlossen....