Die Polizei ermittelt nach einem Diebstahl in der Marina Bortfeld (Symbolbild).

Bootsmotor und Angelsachen – Diebe schlagen in Marina Bortfeld zu

Peine. Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht auf Dienstag (zwischen Montag, 17 Uhr und Dienstag, 7.15 Uhr) in der Marina Bortfeld zugeschlagen. Wie die Polizei mitteilte, entwendeten die Täter von einem Schlachboot, das am Bootssteg festgemacht war, einen Bootmotor, eine Angelrute und Zubehör. Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizei auf rund 4.100 Euro.