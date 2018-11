Ein Bild vom finsteren Grafen aus Transsylvanien

Mit dem Bild „Dracula“ von Peter Matzat startet der Rumänien-Tag der Stiftung „Grove-Moldovan-Art-Foundation“ am Sonntag, 11. November, von 15 bis 20 Uhr in den Räumen des Rom-Art Ateliers in Wendeburg, Mühlenstraße 12. Dracula, der walachische Gruselfirst, entsprungen den Fantasien des...