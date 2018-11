Polizei nimmt drei Trickdiebe fest

Die Polizei hat am Dienstag gleich mehrere Trickdiebe geschnappt. Gegen 11.45 Uhr verwickelte ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Täter in Oedesse einen 92-jährigen Edemisser in seinem Wohnhaus in ein Gespräch. Dadurch abgelenkt, bemerkte der Hauseigentümer nicht, dass sich weitere Täter Zutritt zu seinem Haus verschafft hatten und ins Obergeschoss gelangt waren. Nachdem der 92-Jährige den Mann des Hauses verwiesen hatte, fiel ihm auf, dass neben Bargeld auch diverse Schmuckstücke gestohlen worden waren. Am gleichen Tag kam es im Bereich Burgdorf/ Lehrte zu weiteren Straftaten der Trickbetrüger. Die bereits alarmierte Polizei konnte am Parkplatz des Arpker Friedhofes das gesuchte Fahrzeug antreffen, welches mit zwei Männern (40 und 22 Jahre) und einer Frau (37 Jahre) besetzt war. Die drei wurden festgenommen.

Im Rahmen der Durchsuchungen stießen die Beamten schließlich auf das Diebesgut, welches in Oedesse mitgenommen worden war. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurden die Tatverdächtigen nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim entlassen, heißt es.

Die Polizei Peine bittet eventuelle weitere Geschädigte, sich mit der Dienststelle unter

(0 51 71) 99 90

in Verbindung zu setzen.