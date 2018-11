Post-Einbrecher öffnen Pakete

Einbrecher sind in der Zeit von Dienstag, 18.30 Uhr, bis Mittwoch, 7.50 Uhr, in die Postfiliale in der Gerhard-Lukas-Straße in Ölsburg eingestiegen. Die Täter brachen eine Zugangstür auf und gelangten so in die Posträume. Nach Angaben der Polizei öffneten sie dort mehrere Pakete. Derzeit liefen die Ermittlungen bezüglich des Diebesguts, heißt es. Die Schadenshöhe gibt die Polizei derzeit mit 1000 Euro an. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Ilsede unter

(0 51 72) 41 09 30

in Verbindung zu setzen.