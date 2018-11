1200 Schüler schnuppern in Berufe

Finanzbeamtin, Zahntechnikerin, Augenoptikerin? Oder doch lieber etwas Kaufmännisches, zur Bundeswehr, ins Handwerk oder in einen Pflegeberuf? Diese Frage der Berufswahl stellt sich Andreas Ploia nicht mehr. „Ich habe schon einen Ausbildungsplatz als Goldschmied“, verrät er. Der Schüler an den Berufsbildenden Schulen (BBS) Peine lässt es sich an diesem Morgen dennoch nicht nehmen, am Stand von Tischler Michael Nykiel zu Hobel und...