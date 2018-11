Peiner Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln erfolgreich

Die Shell Tankstelle in der Peiner Wiesenstraße überfielen Täter im Oktober. Der Täter wurde in Untersuchungshaft genommen.

Da das Sicherheitsgefühl der Peiner Bevölkerung beeinträchtigt zu sein scheint, so die Polizei und die Staatsanwaltschaft Hildesheim - zumindest sei dies laut Polizei in sozialen Medien derzeit so wahrzunehmen - weist die Peiner Polizei auf positive Ermittlungsergebnisse der vergangenen Monate hin. Diese basieren auch auf der Kooperation mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim.

Ein 32-Jähriger wurde wegen des Verdachts des mehrfachen Einbruchdiebstahls im April vorläufig festgenommen. Er kam in Untersuchungshaft. In der Gerichtsverhandlung im Oktober wurde er zu einer Haftstrafe von zweieinhalb Jahren ohne Bewährung verurteilt. Er hatte zudem eine hohe vierstellige Summe für die verurteilten Taten an die Geschädigten zu zahlen. Das Urteil des Peiner Amtsgerichts zeige, dass sich Straftaten nicht lohnen, so die Polizei. Er war unter anderem in ein Wohnhaus am Lehmkuhlenweg, in ein Firmengebäude in der Südstadt von Peine sowie in Geschäfte in der Fußgängerzone eingebrochen und hatte einige Autos aufgebrochen.

In einem weiteren Fall besteht gegen einen 22-Jährigen aufgrund eines Spurentreffers der Verdacht, in Peiner Firmen eingebrochen zu sein. Die Ermittlungsverfahren liegen der Staatsanwaltschaft vor.

Einen 18-Jährigen nahm die Polizei im Oktober vorläufig fest. Er war in eine Tankstelle in der Wiesenstraße in der Südstadt von Peine eingebrochen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er in Untersuchungshaft genommen. Die Ermittlungen dauern an.

Bei einem Einbruchversuch in ein Friseurgeschäft nahm die Polizei einen 25-Jährigen fest. Bei einem weiteren Einbruch in einen PKW in Ilsede im Oktober wurde er auf frischer Tat von der Polizei ertappt und als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen. Ein Antrag auf Untersuchungshaft wurde mangels Vorliegen von Haftgründen seitens der Staatsanwaltschaft nicht gestellt. Bei der zweiten Tat im Oktober wurde der 25-Jährige erneut als Tatverdächtiger wegen eines Einbruchsversuchs in Peine von der Polizei Peine auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen, ein Antrag auf Untersuchungshaft wurde mangels Verhältnismäßigkeit nicht gestellt.

Ein 25-Jähriger wurde ebenfalls im Oktober wegen eines bestehenden Haftbefehls festgenommen. Er wurde wegen gewerbsmäßigen Ladendiebstahls in zwei Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Monaten verurteilt.