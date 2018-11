Braunbier bringt die Stimme in Fahrt

Eine Drohung schickten Wulli Wullschläger und Sonja Tonn aus Erlangen schon mal voraus zum Konzert im Pflanzeneck in Wense: „Zieht euch warm an, im November gehen wir auf Reisen!“ Das Duo aus der Mitte der Gesellschaft hat viele Fans und so war das Wensener Pflanzeneck sehr gut gefüllt mit Hörern der Folk-, Rock- und Schmusesong-Fraktion. Zuhören, abhängen, Bier und Suppe löffeln und fränkische Songs konsumieren. Ein Mix, bei dem sich...