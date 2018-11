Ein Gottesdienst zum Namenstag

Einen Gottesdienst zum Namenstag der St.-Martini-Kirche in Vallstedt mit anschließendem Martinsgans-Essen in der Gaststätte „Minni“ erlebten die Kirchgänger am Sonntag in Vallstedt. Die Idee zur Kirchweih mit gemeinsamem Gansessen stammt von dem Vallstedter Bernd Conrad, der ursprünglich aus Landshut kommt, einer katholisch geprägten Gegend. Conrad: „Wir feiern dort Kirchweihe, und ich dachte, es sei auch für unsere Kirche ein schöner...