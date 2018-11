„Alle Geschehnisse fanden unter den Augen aller statt“

Mehr als 100 Besucher waren am Sonntag gekommen, um an einem Stadtrundgang mit dem Thema „Reichspogromnacht 1938 in Peine“ teilzunehmen. „Erinnerungen daran sind notwendig“, meinte Jens Binner. „Die Ereignisse jener Zeit beinhalten ein enormes Lernpotenzial, damit solche Geschehnisse nicht...