Peine. Die Tat ereignete sich in der Hofmannsthalstraße. Laut Polizei haben die Einbrecher ein Fenster aufgebrochen und sind so in das Haus gelangt.

Diebe brechen in Einfamilienhaus in Peine ein

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Donnerstag, 7.30 Uhr, und Sonntag, 17.05 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Hofmannsthalstraße in Peine eingebrochen. Das teilt die Polizei am Montagmorgen mit.

Täter brechen Fenster auf

Nachdem die Täter ein Fenster gewaltsam aufgebrochen hatten, gelangten sie laut Polizeibericht in das Wohnhaus und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss.

Schadenshöhe ist noch nicht bekannt

Zu eventuellem Diebesgut und zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Hinweise an: (0 51 71) 99 90.