Peine: Fahrraddiebe schlagen Besitzer mehrfach ins Gesicht

Unbekannte Täter haben versucht, ein Fahrrad zu klauen, das auf dem Spielplatz in der Pfingststraße in Peine abgestellte war. Als die Täter von dem Eigentümer angesprochen wurden, schlugen sie diesem mehrfach ins Gesicht.

Nach einem gescheiterten Fahrraddiebstahl haben unbekannte Täter einen 18-Jährigen verletzt. Wie die Polizei am Montag mitteilt, versuchten die Täter am Sonntag gegen 17.45 Uhr das auf dem Spielplatz in der Pfingststraße in Peine abgestelltes Fahrrad des 18-jährigen Peiners zu stehlen.

Der Fahrradbesitzer kommt ins Krankenhaus

Der Peiner beobachtete den Diebstahl. Als er die Täter darauf ansprach, schlugen sie dem jungen Mann mehrfach ins Gesicht. Anschließend flüchteten sie – ohne das Fahrrad. Der Peiner wurde verletzt und musste mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden.

Hinweise an die Polizei Peine: (05171) 9990.