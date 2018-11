Von Filmküssen darf man sich nichts erwarten

Im Kinder-und Jugendzentrum „Treff“ in Vechelde hieß es am Sonntag wieder: Film ab für die Premierenaufführung der Vechelder Filmtage. Wie im großen Kino, wenn Blockbuster anlaufen, hieß es gleich zu Beginn Schlangestehen für den Film „Die Zauberschule und das geheimnisvolle Buch“, in dem die...