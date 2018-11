Ein Rettungswagen war in der Straße Am Silberkamp in einen Unfall verwickelt.

Peine. Der Unfall an der Peiner Kreuzung Am Silberkamp/Schäferstraße fordert drei Verletzte.

Fahrerin (20) kracht in Peine in einen Rettungswagen

Drei Menschen sind am Mittwochabend gegen 21.05 Uhr im Kreuzungsbereich Am Silberkamp/Schäferstraße bei einem Unfall mit einem Rettungswagen leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine 20-jährige Audi-Fahrerin aus Peine vermutlich aus Unachtsamkeit den vorfahrtberechtigten Rettungswagen, der auf der Straße Am Silberkamp ohne Blaulicht und Martinshorn unterwegs war, übersehen. Es kam zu einem heftigen Zusammenprall, bei dem die 20-Jährige sowie der 23-jährige Fahrer des Rettungswagens und sein 41-jähriger Beifahrer leicht verletzt wurden. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 40.000 Euro; sie mussten abgeschleppt werden.