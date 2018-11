Ist der Volkstrauertag noch nötig?

Peines Superintendent Dr. Volker Menke sprach jeden Einzelnen direkt an: „Jeder ist für Frieden verantwortlich!“, mahnte er bei der Gedenkveranstaltung zum Volkstrauertag am Grabmal des unbekannten Soldaten im Herzberg. Denn immer wieder würden Streit, Konflikte und Unfrieden schon im Kleinen beginnen. Und enden in Krieg, Leid und Zerstörung. In Ereignissen, von denen an diesem Volkstrauertag zwei ganz besondere Bedeutung haben, so...