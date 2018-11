Wie Vorleser Freude am Buch vermitteln

In der Aula des Ratsgymnasiums in Peine wuseln Kinder umher, es ist laut, es ist voll. Gabriela Fellmann, Schulleiterin des Gymnasiums, eröffnet um Punkt 17 Uhr den Abend und sagt in das Mikrofon: „Dieses Vorlesefest ist eines der ganz besonderen Art.“An diesem Abend findet der Vorleseabend in der Schule im Rahmen des bundesweiten Vorlesetages statt, der von der Wochenzeitung „Die Zeit“ und der Stiftung Lesen und Deutsche Bahn Stiftung...