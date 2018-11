Ein Sprachrohr des Volkes

Wer Alfred Stöhr als rastlosen Ruheständler bezeichnet, wird kaum Widerspruch ernten. Der 77-Jährige, von 1986 bis 2003 Verwaltungsdirektor des Klinikums Peine, ist ein Tausendsassa. Klar, er kümmert sich als Vorsitzender des 1999 gegründeten Vereins der Freunde und Förderer des Klinikums vor allem um Belange von Patienten und Besuchern. Darüber hinaus hat sich der gebürtige Peiner einen Namen in Institutionen und an vielen weiteren Orten in der Fuhsestadt gemacht.

Stöhr ist Buchautor (unter anderem „Gerhard Lucas Meyer – Vater der Ilseder Hütte“), seit 14 Jahren Vorsitzender des Freizeit-Kegelclubs „Didele Stummel“, jahrelang gehörte er den Vorständen des MTV Vater Jahn Peine und des Vereins „Freunde von Heywood“ sowie dem Kreissportbunds Peine an. Und weil er um deutliche Worte nie verlegen war, stieg Stöhr bis vor wenigen Jahren bei den Königsfrühstücken des Peiner Freischießens regelmäßig als Redner in die Bütt. „Ich war ein Büttenredner vor dem Herrn“, sagt der 77-Jährige lachend. Sein Herzensprojekt ist indes der Förderverein des Klinikums.

„Als ehemaliger Verwaltungsdirektor habe ich natürlich beste Kontakte und lasse mir erzählen, wo es hakt oder wo etwas fehlt“, sagt Stöhr. Mal ist eine Physiotherapie-Liege zerschlissen, mal fehlt ein Baby-Wickeltisch im Bereich der Frauen-Toiletten, dann muss ein Ultraschalldoppler für die Schlaganfall-Station angeschafft werden. Fehlt das Geld, springt der Förderverein ein. „Entsprechend unserer Möglichkeiten“, betont Stöhr. Die Kassen des Vereins seien nicht immer prall gefüllt. Bestenfalls Beiträge der 90 Mitglieder, Spenden dankbarer Patienten oder Geldauflagen von Gerichten sorgen für Einnahmen. Immerhin: 60 Projekte mit einem Gesamtvolumen in Höhe von 70.000 Euro habe der Verein bislang gefördert. Dazu gehören auch öffentliche medizinische Vortragsreihen im Klinikum, die Unterstützung der Krankenpflegeschule und die Organisation medizinischer Berufspraktika für angehende Studenten. Das nächste Projekt sei „schon in der Pipeline“, erzählt Stöhr. Die Caféteria des Klinikums soll eine Medienanlage inklusive Beamer erhalten. „Die Akustik im Raum ist schlecht, eine neue Mikrofonanlage ist dringend notwendig“, sagt der 77-Jährige. Sein Verein werde als Co-Investor einsteigen.

Stöhr will mit seinem Team im Klinikum auch künftig Augen und Ohren offenhalten. „Unser Verein ist so etwas wie ein Sprachrohr des Volkes mit dem Klinikum. Man spricht uns auf Probleme an, und wir betreiben anschließend so etwas wie Beschwerdemanagement.“

Bis zu zehn Stunden ehrenamtliche Arbeit bringe er pro Woche für die Arbeit im Klinikum-Förderverein auf, erzählt der Peiner, der auch sonst selten rastet. Seit 40 Jahren kegelt der frühere Hobby-Fußballer, regelmäßig verausgabt sich Stöhr in einer Männer-Gymnastikgruppe und einmal in der Woche ist er mit einer Jogging-Truppe auf Feld- und Waldwegen um Peine unterwegs. „Das war schon zu Dienstzeiten mein Ausgleich zu sitzenden Tätigkeiten.“ Auch das nächste Buchprojekt liegt laut Stöhr „zu 80 Prozent fertig“ in der Schublade. 2019 veröffentlicht er „Die Geschichte der Peiner Krankenhäuser – eine Zeitreise durch vier Peiner Kliniken“.

