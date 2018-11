Rübenanbauer haben mit schwierigem Markt zu kämpfen

Die heimischen Zuckerrübenanbauer sind derzeit in rauer See. Im Gebiet des Zuckerrübenanbauerverbandes Niedersachsen-Mitte werden aufgrund der Trockenheit stark schwankende Erträge erzielt, heißt es in einer Pressemitteilung. Parallel schwächele der Zuckermarkt, und daher sei die Stimmung bei den...