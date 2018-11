Unbekannte haben versucht, in zwei Mehrfamilienhäuser in der Gleiwitzer Straße in Peine einzubrechen. Aus bislang unbekannten Gründen flüchteten die Täter unerkannt.

Peine. Ziel waren laut Polizeibericht zwei Mehrfamilienhäuser in der Gleiwitzer Straße. Die Täter richten bei dem versuchten Einbruch auch Schaden an.

Noch unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 7.30 Uhr, versucht, in zwei Mehrfamilienhäuser in der Gleiwitzer Straße in Peine einzubrechen. Das berichtet die Polizei am Donnerstagmorgen.

Aus bislang unbekannten Gründen ließen sie allerdings von dem Einbruch ab und flüchteten unerkannt.

Die Schadenshöhe beläuft sich laut Polizeiangaben auf rund 500 Euro.