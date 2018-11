Unfall in Abbensen: Zwei Verletzte und hoher Schaden

Bei einem Verkehrsunfall in Abbensen sind am Mittwoch zwei Autofahrer verletzt worden. Auf der Edemisser Landstraße sind zwei Fahrzeuge ineinander gekracht.

Bei einem Verkehrsunfall in Abbensen sind am Mittwochnachmittag zwei Autofahrer verletzt worden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, fuhr eine 40-Jährige mit ihrem PKW gegen 15.30 Uhr auf der Edemisser Landstraße. An der Ecke Mühlenstraße wollte die Frau nach links abbiegen.

Frau übersieht PKW

Dabei übersah sie laut Polizeibericht den entgegenkommenden PKW eines 33-Jährigen aus Edemissen. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Fahrer verletzt wurden.

Schaden an beiden Fahrzeugen

Der 33-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. pop