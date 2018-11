Er droht: Ich werde dich umbringen

. Hätte er seinen Einspruch zurückgezogen – so wie ihm der Staatsanwalt nahelegte – , wäre der Angeklagte mit einer Geldstrafe von 300 Euro davongekommen. Doch er wollte nicht, daher fiel das Strafmaß am Donnerstag im Peiner Amtsgericht deutlich höher aus: 600 Euro und die Kosten des Verfahrens hat der 26-Jährige nun zu zahlen.

Die Anklage lautete auf „Bedrohung“: Der Mann, der als Fahrer beim Peiner Stahlwerk arbeitet, soll am 16. Juni dieses Jahres die Nachbarn seines Bruders bedroht haben. Schon einen Tag zuvor sei es zum Streit zwischen beiden türkischen Familien gekommen.

Die Zeugin sagte aus, dass der Angeklagte und sein Bruder an diesem Tag an ihrer Tür geklingelt hätten, um ihnen zu gratulieren – der 15. Juni war in diesem Jahr der Tag des Fastenbrechens und damit ein islamischer Feiertag. Als ihr Mann öffnete, hätten sie auf ihn eingeschlagen und gerufen: „Wir sind gekommen, um dich und deine Frau umzubringen, wir zertrümmern dir das Gesicht.“ Am nächsten Tag sei der Angeklagte dann am Nachmittag mit dem Auto auf der Liegnitzer Straße in Peine gefahren. Als er sie mit ihrem Sohn in der Nähe des Fußballplatzes gesehen habe, sei er ausgestiegen und habe sie wieder mit dem Tod bedroht. Auf Nachfrage des Peiner Amtsrichters, wie sie reagiert habe, entgegnete sie, sie habe nichts gemacht, weil das Kind dabei war und stattdessen ihren Mann angerufen.

Eine völlig andere Version präsentierte der Angeklagte: So sei er an dem 16. Juni nicht ausgestiegen, sondern mit Schrittgeschwindigkeit gefahren. Als die Zeugin auf ihn zugelaufen sei, habe sie ihn beschimpft, das Knie hochgehoben und gerufen, das werde sie in ihn hineinstecken.

Ohne weitere Zeugen stand nun Aussage gegen Aussage. Doch Staatsanwalt und Richter glaubten der Zeugin A. mehr: „Warum hätten Sie das Autofenster öffnen sollen, als Sie Frau A. sahen, wenn Sie der Konfrontation aus dem Weg gehen wollten?“ fragte der Staatsanwalt. Außerdem sei Frau A. nicht sofort zur Polizei gerannt, sondern habe den Vorfall am Fußballplatz erst einen Monat später beiläufig bei einer Polizeivernehmung erwähnt. „Somit ist kein Belastungsinteresse ersichtlich“, folgerte er in seinem Plädoyer.

Auch der Vorsitzende Richter war davon überzeugt, dass eine Bedrohung vorlag: „Eine Bedrohung mit dem Tode dürfen Sie so nicht machen“, sagte er in seiner Urteilsbegründung. Da der 26-jährige verheiratete Vater eines kleinen Sohnes aber versicherte, dass ihm zum Ende des Monats gekündigt worden war, reduzierte er die Geldstrafe auf 600 Euro, zahlbar in fünfzehn Tagessätzen zu je 40 Euro. Der Staatsanwalt hatte – auch auf Grund der Vorstrafen, die von Körperverletzung über Nötigung bis zu Diebstahl mit Waffen reichte – eine Geldstrafe von 750 Euro gefordert.

Ungewöhnlich im Amtsgericht: Vor der Verhandlung wurden die Zuschauer durch zwei Justizwachtmeister durchsucht. Messer oder Pfeffersprays wurden diesmal allerdings nicht gefunden.