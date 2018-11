Radfahrer beim Abbiegen übersehen: 15-Jähriger aus Peine verletzt

Leicht verletzt hatte sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der Herrenfeldstraße in Peine.

Peine. Ein Autofahrer hat den jungen Radfahrer auf der Herrenfeldstraße in Peine übersehen und ihn angefahren. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag.

Glück im Unglück hatte ein Radfahrer am Donnerstagmorgen in Peine: Auf der Herrenfeldstraße, Ecke Posener Straße, ist es gegen 7.45 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Beim Abbiegen übersehen

Demnach wollte ein 57-jähriger Mann aus Dresden mit seinem PKW von der Posener Straße nach rechts in die Herrenfeldstraße abbiegen. Dabei übersah er allerdings den von links kommenden 15-jährigen Radfahrer aus Peine.

15-Jähriger stürzt zu Boden

Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Radfahrer zu Boden stürzte. Er verletzte sich jedoch nur leicht, so die Polizei. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro. pop