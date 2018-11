Neubrücker Kinder lieben Sport mit Eintracht-Trainer

Rennen, Hüpfen, Bälle werfen, Türme aus Schaumstoffklötzen bauen und tolle Bewegungsspiele spielen: In der Sporthalle in Neubrück geht es am Mittwochmorgen besonders munter zu. Denn mittwochs ist Sporttag, und zwar zusammen mit einem besonderen Trainer, mit Christian Menzel, Trainer im Nachwuchs-Leistungszentrums von Eintracht Braunschweig: Die beiden Neubrücker Kindergärten nehmen am Projekt „Sport in der Kita“ teil. Im Sommer...