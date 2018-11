Schüler der IGS Edemissen übernehmen soziale Verantwortung

Im Projekt „Persönliche Verantwortung“ an der Integrierten Gesamtschule (IGS) Edemissen haben sich Rene Seibert und Kilian Ganzhübner dazu entschieden, ein Schuljahr lang ältere Menschen mit Behinderung in der Tagesstätte in Edemissen für zwei Stunden pro Woche zu begleiten. „Ziel dieses Projekts...