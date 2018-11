Jugendliche nach Autounfall in Groß Gleidingen verletzt

Auf der B1 am Abzweig in Richtung Groß Gleidingen ist es am Dienstag, um 18.45 Uhr zu einem Unfall gekommen. Ein 46- jähriger Fahrer aus Lehrte fuhr von Vechelde in Richtung Braunschweig, wie die Polizei mitteilt. Am Abzweig nach Groß Gleidingen wollte er nach rechts abbiegen. Er musste anhalten, da ein Radfahrer die Fahrbahn überquerte. Ein 32- Jähriger aus Söhlde bemerkte dies zu spät und fuhr mit seinem PKW auf das Fahrzeug auf. Dabei wurde die 15- jährige Mitfahrerin des Lehrters leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

